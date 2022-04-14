MORE

Moonveil is a full-stack Web3 gaming ecosystem combining original & third-party games, publishing, and L2 infrastructure. It anchors user identity on its native L2 while supporting multi-chain interoperability. With a product-first, utility-driven approach, Moonveil scales from real mid-core games, using modular infrastructure and liveops to empower a resilient, interoperable network.

NavnMORE

RangNo.

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0

Cirkulationsforsyning--

Max Udbud0

Samlet Udbud1.000.000.000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj,

Laveste pris,

Offentlig blockchainBSC

IndledningMoonveil is a full-stack Web3 gaming ecosystem combining original & third-party games, publishing, and L2 infrastructure. It anchors user identity on its native L2 while supporting multi-chain interoperability. With a product-first, utility-driven approach, Moonveil scales from real mid-core games, using modular infrastructure and liveops to empower a resilient, interoperable network.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.

MEXC er den nemmeste vej til krypto. Udforsk verdens førende kryptovalutabørs til køb, handel og indtjening af krypto. Handel med Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mere end 3.000 altcoins.MEXC er den nemmeste vej til krypto. Udforsk verdens førende kryptovalutabørs til køb, handel og indtjening af krypto. Handel med Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mere end 3.000 altcoins.
Søge
Favoritter
MORE/USDT
Moonveil
----
--
24H høj
--
24H lav
--
24H volumen (MORE)
--
24 timers mængde (USDT)
--
Diagram
Info
Bestillingsbog
Markedshandler
Bestillingsbog
Markedshandler
Bestillingsbog
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åbne ordrer（0）
Ordrehistorik
Handelshistorie
Åbne positioner (0)
MEXC er den nemmeste vej til krypto. Udforsk verdens førende kryptovalutabørs til køb, handel og indtjening af krypto. Handel med Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mere end 3.000 altcoins.MEXC er den nemmeste vej til krypto. Udforsk verdens førende kryptovalutabørs til køb, handel og indtjening af krypto. Handel med Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mere end 3.000 altcoins.
MORE/USDT
--
--
‎--
24H høj
--
24H lav
--
24H volumen (MORE)
--
24 timers mængde (USDT)
--
Diagram
Bestillingsbog
Markedshandler
Info
Åbne ordrer（0）
Ordrehistorik
Handelshistorie
Åbne positioner (0)
Loading...