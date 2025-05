MBD

Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available.

NavnMBD

RangNo.2050

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning25,940,635,420

Max Udbud40,000,000,000

Samlet Udbud40,000,000,000

Cirkulationshastighed0.6485%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.014133445527232025,2022-05-19

Laveste pris0.000001013727336322,2023-10-13

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

