MASS

MASS is a basic infrastructure layer that is capable of providing consensus services across any number of public chains.

NavnMASS

RangNo.2913

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning98,026,147.05229937

Max Udbud206,438,400

Samlet Udbud98,026,147.05229937

Cirkulationshastighed0.4748%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj1.89772986,2021-01-23

Laveste pris0.000402891381281833,2025-05-06

Offentlig blockchainMASS

IndledningMASS is a basic infrastructure layer that is capable of providing consensus services across any number of public chains.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.