LRDS

BLOCKLORDS is a player-driven MMO medieval grand strategy game where your decisions and skills shape the world and narrative. Choose from several playstyles, including farming, fighting, resource management, and ruling, and forge your own destiny as your Hero.

NavnLRDS

RangNo.1212

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)3.73%

Cirkulationsforsyning41,265,074

Max Udbud100,000,000

Samlet Udbud100,000,000

Cirkulationshastighed0.4126%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj2.5985185622659372,2024-07-24

Laveste pris0.12478844802176856,2025-04-07

Offentlig blockchainETH

IndledningBLOCKLORDS is a player-driven MMO medieval grand strategy game where your decisions and skills shape the world and narrative. Choose from several playstyles, including farming, fighting, resource management, and ruling, and forge your own destiny as your Hero.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.