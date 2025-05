LANDSHARE

Landshare brings real estate to the blockchain, enabling seamless investment in Real World Assets(RWAs) with a suite of additional DeFi features.

NavnLANDSHARE

RangNo.1435

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)5.41%

Cirkulationsforsyning5,342,355.93

Max Udbud0

Samlet Udbud5,910,147.27358476

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj12.46164614625564,2021-11-11

Laveste pris0.4131348791432006,2023-10-14

Offentlig blockchainBSC

IndledningLandshare brings real estate to the blockchain, enabling seamless investment in Real World Assets(RWAs) with a suite of additional DeFi features.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.