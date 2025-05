KMNO

Kamino is a first-of-its-kind DeFi protocol that unifies Lending, Liquidity, and Leverage into a single, secure DeFi product suite.

NavnKMNO

RangNo.376

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.43%

Cirkulationsforsyning1,560,958,923

Max Udbud10,000,000,000

Samlet Udbud9,999,983,001.852362

Cirkulationshastighed0.156%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.24778699299861312,2024-12-15

Laveste pris0.019443669036248168,2024-08-05

Offentlig blockchainSOL

IndledningKamino is a first-of-its-kind DeFi protocol that unifies Lending, Liquidity, and Leverage into a single, secure DeFi product suite.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.