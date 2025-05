KAT

Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.

NavnKAT

RangNo.2679

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.04%

Cirkulationsforsyning255,538,596

Max Udbud2,000,000,000

Samlet Udbud1,997,249,433

Cirkulationshastighed0.1277%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.05802041506845649,2023-08-22

Laveste pris0.000463150077110209,2024-09-22

Offentlig blockchainZKSYNCERA

Sektor

Social Media

