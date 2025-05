KAITO

Kaito AI is building an AI-powered InfoFi network that enables the market to redistribute attention and capital more efficiently while rewarding all participants.

NavnKAITO

RangNo.114

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)50.12%

Cirkulationsforsyning241,388,889

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.2413%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj2.9194878671921796,2025-02-27

Laveste pris0.6712827631571182,2025-04-17

Offentlig blockchainBASE

IndledningKaito AI is building an AI-powered InfoFi network that enables the market to redistribute attention and capital more efficiently while rewarding all participants.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.