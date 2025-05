INIT

Initia (INIT), an L1 blockchain that unites appchains to unlock their full value through interwoven infrastructure and aligned economics. Initia’s core philosophy is to make opinionated decisions on the underlying infrastructure such as data availability, interoperability, and oracles.

NavnINIT

RangNo.308

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)92.63%

Cirkulationsforsyning148,750,000

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.1487%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj1.441874884763229,2025-05-13

Laveste pris0.5475632953060536,2025-05-07

Offentlig blockchainINITIA

Sektor

Social Media

