H

Humanity Protocol is a decentralized identity network designed to prove you're a real, unique human without compromising your privacy. Built on zero-knowledge cryptography, it enables anyone to verify their humanness through a simple palm scan, creating a secure, Sybil-resistant identity that works across the internet and in real life. Humanity Protocol is building the trust layer the internet was missing, proving humanity, without revealing identity.

NavnH

RangNo.306

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.77%

Cirkulationsforsyning2,119,259,306

Max Udbud10,000,000,000

Samlet Udbud10,000,000,000

Cirkulationshastighed0.2119%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.15748596182897467,2025-06-25

Laveste pris0.01799202366031281,2025-06-27

Offentlig blockchainETH

IndledningHumanity Protocol is a decentralized identity network designed to prove you're a real, unique human without compromising your privacy. Built on zero-knowledge cryptography, it enables anyone to verify their humanness through a simple palm scan, creating a secure, Sybil-resistant identity that works across the internet and in real life. Humanity Protocol is building the trust layer the internet was missing, proving humanity, without revealing identity.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.

MEXC er den nemmeste vej til krypto. Udforsk verdens førende kryptovalutabørs til køb, handel og indtjening af krypto. Handel med Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mere end 3.000 altcoins.MEXC er den nemmeste vej til krypto. Udforsk verdens førende kryptovalutabørs til køb, handel og indtjening af krypto. Handel med Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mere end 3.000 altcoins.
Søge
Favoritter
H/USDC
Humanity
----
--
24H høj
--
24H lav
--
24H volumen (H)
--
24 timers mængde (USDC)
--
Diagram
Info
Bestillingsbog
Markedshandler
Bestillingsbog
Markedshandler
Bestillingsbog
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åbne ordrer（0）
Ordrehistorik
Handelshistorie
Åbne positioner (0)
MEXC er den nemmeste vej til krypto. Udforsk verdens førende kryptovalutabørs til køb, handel og indtjening af krypto. Handel med Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mere end 3.000 altcoins.MEXC er den nemmeste vej til krypto. Udforsk verdens førende kryptovalutabørs til køb, handel og indtjening af krypto. Handel med Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mere end 3.000 altcoins.
H/USDC
--
--
‎--
24H høj
--
24H lav
--
24H volumen (H)
--
24 timers mængde (USDC)
--
Diagram
Bestillingsbog
Markedshandler
Info
Åbne ordrer（0）
Ordrehistorik
Handelshistorie
Åbne positioner (0)
Loading...