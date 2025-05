HEI

Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever.

RangNo.767

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)7.36%

Cirkulationsforsyning75,734,447

Max Udbud100,000,000

Samlet Udbud95,672,765

Cirkulationshastighed0.7573%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj1.3586561844463771,2025-02-13

Laveste pris0.23297119664169133,2025-04-07

Offentlig blockchainETH

Ansvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.