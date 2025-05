FDUSD

First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui.

NavnFDUSD

RangNo.57

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0004%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)271.90%

Cirkulationsforsyning1,622,416,534.42075

Max Udbud0

Samlet Udbud1,622,416,534.42075

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj1.0595932045403598,2023-07-29

Laveste pris0.8811103424050479,2025-04-02

Offentlig blockchainETH

