Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure.

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel0.0006%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)%4,29

Cirkulationsforsyning5.820.312.500

Max Udbud0

Samlet Udbud15.000.000.000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj1.5169718881109548,2024-04-11

Laveste pris0.19527090297328784,2024-09-06

Offentlig blockchainETH

