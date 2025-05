CYBER

CyberConnect is a web3 social network that enables developers to create social applications empowering users to own their digital identity, content, connections, and interactions.

NavnCYBER

RangNo.481

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)39.07%

Cirkulationsforsyning43,976,450

Max Udbud100,000,000

Samlet Udbud100,000,000

Cirkulationshastighed0.4397%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj15.990044214108426,2023-09-01

Laveste pris0.8991445675485243,2025-04-07

Offentlig blockchainETH

IndledningCyberConnect is a web3 social network that enables developers to create social applications empowering users to own their digital identity, content, connections, and interactions.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.