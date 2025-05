CNG

Changer allows users to seamlessly cross-chain swap between 10,000+ virtual assets. By combining the best of CeFi and DeFi, Changer will be the crypto one-stop shop for all users.

NavnCNG

RangNo.6031

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud200,000,000

Samlet Udbud200,000,000

Cirkulationshastighed0%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.7022420537018343,2022-01-11

Laveste pris0.002182786033446447,2024-09-19

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

