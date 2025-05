CAP

Capverse is a unique game combining “Play-to-earn” and “”Invite-to-earn” that focuses on raising and battling digital pets in an Intergalactic background.

NavnCAP

RangNo.3745

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud200,000,000

Samlet Udbud200,000,000

Cirkulationshastighed0%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.6809465801783078,2023-12-31

Laveste pris0.016317247952418467,2025-03-09

Offentlig blockchainBSC

