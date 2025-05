BLAST

Blast is the only Ethereum L2 with native yield for ETH and stablecoins.

NavnBLAST

RangNo.392

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.02%

Cirkulationsforsyning29,151,112,147.640793

Max Udbud100,000,000,000

Samlet Udbud100,000,000,000

Cirkulationshastighed0.2915%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.5223020601017134,2024-06-26

Laveste pris0.002324807157251374,2025-04-07

Offentlig blockchainBLAST

