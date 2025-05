BANK

Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields.

NavnBANK

RangNo.743

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)10.98%

Cirkulationsforsyning425,250,000

Max Udbud2,100,000,000

Samlet Udbud425,250,000

Cirkulationshastighed0.2025%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.09177061454901096,2025-05-23

Laveste pris0.018389388782512995,2025-04-18

Offentlig blockchainBSC

