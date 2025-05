B2

B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products).

NavnB2

RangNo.783

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)947.23%

Cirkulationsforsyning46,900,245

Max Udbud210,000,000

Samlet Udbud210,000,000

Cirkulationshastighed0.2233%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.775982192516107,2025-05-06

Laveste pris0.4078882421972823,2025-04-30

Offentlig blockchainBSQUARED

Sektor

Social Media

