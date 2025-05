ATOM

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

NavnATOM

RangNo.52

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0005%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)28.74%

Cirkulationsforsyning390,934,204

Max Udbud∞

Samlet Udbud390,934,204

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato2019-03-15 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til0.1 USDT

Alle tiders høj44.6955257850945,2021-09-20

Laveste pris1.13096252523,2020-03-13

Offentlig blockchainATOM

