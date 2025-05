ALI

The AI Protocol utilizes the ALI Token (ALI) Utility Token. The ALI Utility Token is the native ERC-20 Utility Token of the AI Protocol and the decentralized applications built on it. The ALI Utility Token regulates, incentivizes, and rewards the various participants of the AI Protocol.

NavnALI

RangNo.562

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.02%

Cirkulationsforsyning8,189,833,602.669674

Max Udbud0

Samlet Udbud9,870,903,732.81426

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.19778989546371206,2022-04-02

Laveste pris0.004666686148122781,2025-03-11

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

