ALCH

Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games.

NavnALCH

RangNo.349

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)3,59%

Cirkulationsforsyning850.000.000

Max Udbud1.000.000.000

Samlet Udbud1.000.000.000

Cirkulationshastighed0.85%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.23887932647501248,2025-01-02

Laveste pris0.014205920209852068,2025-02-25

Offentlig blockchainSOL

IndledningAlchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.