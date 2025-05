AIOT

OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications.

RangNo.837

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)32,59%

Cirkulationsforsyning70 416 666

Max Udbud1 000 000 000

Samlet Udbud1 000 000 000

Cirkulationshastighed0.0704%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.4705034042372304,2025-05-08

Laveste pris0.08647478881309605,2025-04-25

Offentlig blockchainBSC

