Získejte až 5% APR - jeden z nejvyšších dostupných úroků pro stablecoiny.
Zaregistrujte se na oficiálních webových stránkách nebo v mobilní aplikaci MEXC a absolvujte KYC ověření.
Syntetický dolar Ethena USDe má za cíl poskytnout cenzuře odolné, škálovatelné a stabilní kryptoměnové řešení. Na rozdíl od tradičních stablecoinů, které se spoléhají na fiat rezervy, USDe má měkkou vazbu na americký dolar prostřednictvím mechanismu delta-hedgingu na derivátových trzích. USDe je na blockchainu plně podporován s naprostou transparentností a je volně složitelný v celém ekosystému DeFi.
Aby se uživatelé mohli této akce zúčastnit, musí mít na svém spotovém účtu minimálně 0.1 USDE. Není nutná žádná manuální registrace, staking ani blokování.
Úrok se počítá ode dne, kdy minimální hodnota na spotovém účtu uživatele dosáhne 0.1 USDE (T). Úroky se začnou připisovat od T+1. První výplata úroků proběhne následující den (T+2) a bude nadále připisována denně na spotový účet uživatele, pokud bude splňovat podmínky způsobilosti.