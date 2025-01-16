Vydělávejte USDE na MEXC

Držte USDE a vydělávejte denně
až 5% APR!

Současná držba
Naběhlé úroky
Vydělávejte USDE na MEXC

Výhody

Vysoké výnosy

Získejte až 5% APR - jeden z nejvyšších dostupných úroků pro stablecoiny.

Snadné použití

Stačí držet USDE a začít vydělávat denní úrok

Bezpečné a flexibilní

Bez nutnosti stakingu nebo blokování Vaše prostředky budou vždy k dispozici.

Vydělávejte na úrocích držením USDE v pouhých 3 krocích

1

Zaregistrujte si účet MEXC

Zaregistrujte se na oficiálních webových stránkách nebo v mobilní aplikaci MEXC a absolvujte KYC ověření.

2

Koupit nebo vložit USDE

Nejnižší poplatky na trhu při spotovém obchodování na MEXC

3

Získejte USDE

Držte USDE a získejte denní úrok.

Co je Ethena USDe (USDE)？

Syntetický dolar Ethena USDe má za cíl poskytnout cenzuře odolné, škálovatelné a stabilní kryptoměnové řešení. Na rozdíl od tradičních stablecoinů, které se spoléhají na fiat rezervy, USDe má měkkou vazbu na americký dolar prostřednictvím mechanismu delta-hedgingu na derivátových trzích. USDe je na blockchainu plně podporován s naprostou transparentností a je volně složitelný v celém ekosystému DeFi.

Pravidla akce

Požadavky na účast

Aby se uživatelé mohli této akce zúčastnit, musí mít na svém spotovém účtu minimálně 0.1 USDE. Není nutná žádná manuální registrace, staking ani blokování.

Výpočet úroků
  1. 1. Během flexibilního období stakingu se výdělky vypočítávají na základě minimálního zůstatku USDE na spotovém účtu uživatele z denních snímků a APR.
  2. 2. Denní úroková sazba se bude dynamicky upravovat na základě úroků na blockchainu a celkového objemu prostředků všech uživatelů platformy, přičemž maximální výše APR může činit maximálně 5%.
  3. 3. Vlastní úroková sazba je závislá na stránce objednávky - Flexibilní spoření - Zobrazit podrobnosti o úrocích.
Rozdělování úroků

Úrok se počítá ode dne, kdy minimální hodnota na spotovém účtu uživatele dosáhne 0.1 USDE (T). Úroky se začnou připisovat od T+1. První výplata úroků proběhne následující den (T+2) a bude nadále připisována denně na spotový účet uživatele, pokud bude splňovat podmínky způsobilosti.

Způsobilost uživatelů
  1. 1. Uživatelé musí absolvovat primární KYC ověření.
  2. 2. Podúčty nejsou způsobilé k účasti.
  3. 3. Účastníci musí dodržovat podmínky poskytování služeb společnosti MEXC. Společnost MEXC si vyhrazuje právo vyloučit uživatele, u nichž zjistí, že se dopouští škodlivých nebo nečestných aktivit.
  4. 4. Společnost MEXC si vyhrazuje právo na konečný výklad této akce. V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na náš tým oddělení služeb zákazníkům.