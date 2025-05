USDE

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi.

JménoUSDE

PoziceNo.28

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0015%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)3.83%

Objem v oběhu5,221,854,760.080643

Max. objem∞

Celkový objem5,221,854,760.080643

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.0349343344668251,2024-02-17

Nejnižší cena0.9772661240254116,2024-02-19

Veřejný blockchainETH

