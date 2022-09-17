Pokud jste registrovaným uživatelem MEXC a máte na svém spotovém účtu zajišťovací aktiva, můžete pokračovat ve výpůjčce.
Systém počítá úroky na denní bázi a účtuje je podle skutečné doby trvání půjčky, přičemž doba kratší než 1 den se počítá jako 1 den. Pozn.: Úrok se vypočítá na základě úrokové míry zobrazené v době výpůjčky. Vzorec: Úrok = vypůjčená částka × denní úroková míra.
Částečné splacení není podporováno. U aktiv, která umožňují předčasné splacení, naleznete podrobnosti v konkrétních pravidlech.
Poměr loan-to-value (LTV) je poměr hodnoty nesplacených aktiv k hodnotě zástavy. Konkrétní vzorec pro výpočet je následující:
LTV = nesplacená jistina a úroky / částka zástavy
Nesplacená jistina a úroky = (nesplacená jistina + nesplacené úroky + nesplacené úroky po splatnosti)