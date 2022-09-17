Postupy výpůjčky
Odeslání žádosti o půjčku
Půjčka získána
Splacení půjčky s úrokem
Vratná zajišťovací aktiva
Nejčastější dotazy
Otázka 1: Jaké jsou požadavky na půjčky MEXC?

Pokud jste registrovaným uživatelem MEXC a máte na svém spotovém účtu zajišťovací aktiva, můžete pokračovat ve výpůjčce.

Otázka 2: Jak se vypočítává úrok?

Systém počítá úroky na denní bázi a účtuje je podle skutečné doby trvání půjčky, přičemž doba kratší než 1 den se počítá jako 1 den. Pozn.: Úrok se vypočítá na základě úrokové míry zobrazené v době výpůjčky. Vzorec: Úrok = vypůjčená částka × denní úroková míra.

Otázka 3: Je možné provést předčasné úplné nebo částečné splacení?

Částečné splacení není podporováno. U aktiv, která umožňují předčasné splacení, naleznete podrobnosti v konkrétních pravidlech.

Otázka 4: Co je poměr loan-to-value (LTV)?

Poměr loan-to-value (LTV) je poměr hodnoty nesplacených aktiv k hodnotě zástavy. Konkrétní vzorec pro výpočet je následující:
LTV = nesplacená jistina a úroky / částka zástavy
Nesplacená jistina a úroky = (nesplacená jistina + nesplacené úroky + nesplacené úroky po splatnosti)