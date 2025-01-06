Launchpool

Stakujte a získejte tokeny z hvězdných projektů

Celkový výherní fond (USDT)
1,239,239
Celkový počet účastníků
89,361
Počet zalistovaných projektů
15
EINSTEIN

EIN

Dokončeno
Celk. počet airdropů
28,000,000 EIN
Období konání akce
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
Exkluzivně pro nové uživatele

USDT pool

Stakujte USDT a získejte airdropy EIN

Tether
Odhadovaná APR
80.24%
Celk. počet airdropů
14,000,000 EIN
Celková částka stakigu
1,367,960 USDT
Účastníci
948

MX Pool

Stakujte MX a získejte airdropy EIN

MX Token
Odhadovaná APR
7.33%
Celk. počet airdropů
7,000,000 EIN
Celková částka stakigu
7,628,495 MX
Účastníci
5,771

EIN Pool

Stakujte EIN a získejte airdropy EIN

EINSTEIN
Odhadovaná APR
2,995.28%
Celk. počet airdropů
7,000,000 EIN
Celková částka stakigu
18,886,122 EIN
Účastníci
210
StablR USD

USDR

Dokončeno
Celk. počet airdropů
70,000 USDT
Období konání akce
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
Exkluzivně pro nové uživatele

USDT pool

Stakujte USDT a získejte airdropy USDT

Tether
Odhadovaná APR
207.08%
Celk. počet airdropů
50,000 USDT
Celková částka stakigu
1,781,074 USDT
Účastníci
1,141

MX Pool

Stakujte MX a získejte airdropy USDT

MX Token
Odhadovaná APR
7.18%
Celk. počet airdropů
10,000 USDT
Celková částka stakigu
6,794,231 MX
Účastníci
5,149

USDR Pool

Stakujte USDR a získejte airdropy USDT

StablR USD
Odhadovaná APR
125.34%
Celk. počet airdropů
10,000 USDT
Celková částka stakigu
710,609 USDR
Účastníci
697
StablR Euro

EURR

Dokončeno
Celk. počet airdropů
70,000 USDT
Období konání akce
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
Exkluzivně pro nové uživatele

USDT pool

Stakujte USDT a získejte airdropy USDT

Tether
Odhadovaná APR
265.30%
Celk. počet airdropů
50,000 USDT
Celková částka stakigu
1,273,366 USDT
Účastníci
906

MX Pool

Stakujte MX a získejte airdropy USDT

MX Token
Odhadovaná APR
7.38%
Celk. počet airdropů
10,000 USDT
Celková částka stakigu
7,043,910 MX
Účastníci
5,229

EURR Pool

Stakujte EURR a získejte airdropy USDT

StablR Euro
Odhadovaná APR
179.68%
Celk. počet airdropů
10,000 USDT
Celková částka stakigu
411,359 EURR
Účastníci
454
TRN

TRN

Prvotní zalistování
Dokončeno
Celk. počet airdropů
190,000 TRN
Období konání akce
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
Exkluzivně pro nové uživatele

USDT pool

Stakujte USDT a získejte airdropy TRN

Tether
Odhadovaná APR
28.14%
Celk. počet airdropů
95,000 TRN
Celková částka stakigu
1,569,907 USDT
Účastníci
917

TRN Pool

Stakujte TRN a získejte airdropy TRN

TRN
Odhadovaná APR
1,884.61%
Celk. počet airdropů
95,000 TRN
Celková částka stakigu
314,040 TRN
Účastníci
702
EINSTEIN

EIN

Prvotní zalistování
Dokončeno
Celk. počet airdropů
42,500,000 EIN
Období konání akce
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
Exkluzivně pro nové uživatele

USDT pool

Stakujte USDT a získejte airdropy EIN

Tether
Odhadovaná APR
113.39%
Celk. počet airdropů
25,000,000 EIN
Celková částka stakigu
1,784,617 USDT
Účastníci
1,868

MX Pool

Stakujte MX a získejte airdropy EIN

MX Token
Odhadovaná APR
8.80%
Celk. počet airdropů
17,500,000 EIN
Celková částka stakigu
8,019,955 MX
Účastníci
8,622
Bombie

BOMB

Prvotní zalistování
Dokončeno
Celk. počet airdropů
6,000,000 BOMB
Období konání akce
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
Exkluzivně pro nové uživatele

USDT pool

Stakujte USDT a získejte airdropy BOMB

Tether
Odhadovaná APR
449.81%
Celk. počet airdropů
4,000,000 BOMB
Celková částka stakigu
1,085,194 USDT
Účastníci
730

MX Pool

Stakujte MX a získejte airdropy BOMB

MX Token
Odhadovaná APR
22.01%
Celk. počet airdropů
2,000,000 BOMB
Celková částka stakigu
4,399,152 MX
Účastníci
3,057
ICEBERG

ICEBERG

Prvotní zalistování
Dokončeno
Celk. počet airdropů
1,666,666,666 ICEBERG
Období konání akce
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
Exkluzivně pro nové uživatele

ICEBERG pool

Stakujte ICEBERG a získejte airdropy ICEBERG

ICEBERG
Odhadovaná APR
8,488.44%
Celk. počet airdropů
833,333,333 ICEBERG
Celková částka stakigu
719,672,913 ICEBERG
Účastníci
240

MX Pool

Stakujte MX a získejte airdropy ICEBERG

MX Token
Odhadovaná APR
4.66%
Celk. počet airdropů
833,333,333 ICEBERG
Celková částka stakigu
3,625,514 MX
Účastníci
2,759
Shardeum

SHM

Prvotní zalistování
Dokončeno
Celk. počet airdropů
63,360 SHM
Období konání akce
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
Exkluzivně pro nové uživatele

USDT pool

Stakujte USDT a získejte airdropy SHM

Tether
Odhadovaná APR
600.58%
Celk. počet airdropů
31,680 SHM
Celková částka stakigu
1,212,768 USDT
Účastníci
784

MX Pool

Stakujte MX a získejte airdropy SHM

MX Token
Odhadovaná APR
48.75%
Celk. počet airdropů
31,680 SHM
Celková částka stakigu
5,397,116 MX
Účastníci
4,137
Balance

EPT

Prvotní zalistování
Dokončeno
Celk. počet airdropů
4,560,000 EPT
Období konání akce
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
Exkluzivně pro nové uživatele

USDT pool

Stakujte USDT a získejte airdropy EPT

Tether
Odhadovaná APR
221.06%
Celk. počet airdropů
2,300,000 EPT
Celková částka stakigu
1,955,829.733 USDT
Účastníci
1,204

MX Pool

Stakujte MX a získejte airdropy EPT

MX Token
Odhadovaná APR
14.02%
Celk. počet airdropů
1,300,000 EPT
Celková částka stakigu
5,462,085.851 MX
Účastníci
4,243

EPT Pool

Stakujte EPT a získejte airdropy EPT

Balance
Odhadovaná APR
624.27%
Celk. počet airdropů
960,000 EPT
Celková částka stakigu
18,864,827.814 EPT
Účastníci
393
Mantle

MNT

Dokončeno
Celk. počet airdropů
240,000 MNT
Období konání akce
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
Exkluzivně pro nové uživatele

USDT pool

Stakujte USDT a získejte airdropy MNT

Tether
Odhadovaná APR
134.91%
Celk. počet airdropů
48,000 MNT
Celková částka stakigu
2,757,307 USDT
Účastníci
1,730

MX Pool

Stakujte MX a získejte airdropy MNT

MX Token
Odhadovaná APR
34.49%
Celk. počet airdropů
72,000 MNT
Celková částka stakigu
5,277,175 MX
Účastníci
4,523

MNT Pool

Stakujte MNT a získejte airdropy MNT

Mantle
Odhadovaná APR
96.05%
Celk. počet airdropů
120,000 MNT
Celková částka stakigu
12,425,855 MNT
Účastníci
4,492
Kinto

KINTO

Prvotní zalistování
Dokončeno
Celk. počet airdropů
10,100 KINTO
Období konání akce
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
Exkluzivně pro nové uživatele

USDT pool

Stakujte USDT a získejte airdropy KINTO

Tether
Odhadovaná APR
397.35%
Celk. počet airdropů
5,100 KINTO
Celková částka stakigu
2,661,559.62 USDT
Účastníci
1,702

MX Pool

Stakujte MX a získejte airdropy KINTO

MX Token
Odhadovaná APR
32.26%
Celk. počet airdropů
3,000 KINTO
Celková částka stakigu
6,137,476.3 MX
Účastníci
5,185

KINTO Pool

Stakujte KINTO a získejte airdropy KINTO

Kinto
Odhadovaná APR
3,934.48%
Celk. počet airdropů
2,000 KINTO
Celková částka stakigu
6,405.9 KINTO
Účastníci
1,993
Term Finance

TERM

Prvotní zalistování
Dokončeno
Celk. počet airdropů
120,000 TERM
Období konání akce
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
Exkluzivně pro nové uživatele

USDT pool

Stakujte USDT a získejte airdropy TERM

Tether
Odhadovaná APR
539.01%
Celk. počet airdropů
60,000 TERM
Celková částka stakigu
1,028,611 USDT
Účastníci
819

MX Pool

Stakujte MX a získejte airdropy TERM

MX Token
Odhadovaná APR
27.00%
Celk. počet airdropů
36,000 TERM
Celková částka stakigu
4,354,949 MX
Účastníci
3,418

TERM Pool

Stakujte TERM a získejte airdropy TERM

Term Finance
Odhadovaná APR
5,661.41%
Celk. počet airdropů
24,000 TERM
Celková částka stakigu
78,460 TERM
Účastníci
1,531
Story

IP

Prvotní zalistování
Dokončeno
Celk. počet airdropů
60,000 IP
Období konání akce
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
Exkluzivně pro nové uživatele

USDT pool

Stakujte USDT a získejte airdropy IP

Tether
Odhadovaná APR
185.52%
Celk. počet airdropů
30,000 IP
Celková částka stakigu
3,489,508 USDT
Účastníci
2,402

MX Pool

Stakujte MX a získejte airdropy IP

MX Token
Odhadovaná APR
19.55%
Celk. počet airdropů
18,000 IP
Celková částka stakigu
5,721,002 MX
Účastníci
4,981

IP Pool

Stakujte IP a získejte airdropy IP

Story
Odhadovaná APR
645.05%
Celk. počet airdropů
12,000 IP
Celková částka stakigu
221,808 IP
Účastníci
1,866
Aptos

APT

Dokončeno
Celk. počet airdropů
30,500 APT
Období konání akce
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
Exkluzivně pro nové uživatele

USDT pool

Stakujte USDT a získejte airdropy APT

Tether
Odhadovaná APR
260.38%
Celk. počet airdropů
16,000 APT
Celková částka stakigu
6,176,889 USDT
Účastníci
3,734

MX Pool

Stakujte MX a získejte airdropy APT

MX Token
Odhadovaná APR
58.36%
Celk. počet airdropů
11,500 APT
Celková částka stakigu
5,076,509 MX
Účastníci
3,901

APT Pool

Stakujte APT a získejte airdropy APT

Aptos
Odhadovaná APR
68.87%
Celk. počet airdropů
3,000 APT
Celková částka stakigu
525,988 APT
Účastníci
2,460
Xterio

XTER

Prvotní zalistování
Dokončeno
Celk. počet airdropů
800,000 XTER
Období konání akce
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
Exkluzivně pro nové uživatele

USDT pool

Stakujte USDT a získejte airdropy XTER

Tether
Odhadovaná APR
279.69%
Celk. počet airdropů
400,000 XTER
Celková částka stakigu
8,436,874 USDT
Účastníci
5,642

MX Pool

Stakujte MX a získejte airdropy XTER

MX Token
Odhadovaná APR
47.02%
Celk. počet airdropů
240,000 XTER
Celková částka stakigu
5,004,835 MX
Účastníci
3,627

XTER Pool

Stakujte XTER a získejte airdropy XTER

Xterio
Odhadovaná APR
1,335.95%
Celk. počet airdropů
160,000 XTER
Celková částka stakigu
1,008,964 XTER
Účastníci
2,698