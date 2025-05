ZRX

ZRX is a protocol that facilitates low friction peer-to-peer exchange of ERC20 tokens on the Ethereum blockchain.

JménoZRX

PoziceNo.195

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)5.13%

Objem v oběhu848,396,562.8973439

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.8483%

Datum vydání2017-08-17 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno0.05 USDT

Historické maximum2.531409978866577,2018-01-09

Nejnižší cena0.1039619967341423,2017-08-16

Veřejný blockchainETH

