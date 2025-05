ZRO

LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a “blockchain of blockchains” that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner.

JménoZRO

PoziceNo.170

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0001%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)27.66%

Objem v oběhu110,000,000

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.11%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum7.531013071068836,2024-12-06

Nejnižší cena1.502846156115591,2025-03-11

Veřejný blockchainETH

PředstaveníLayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a “blockchain of blockchains” that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.