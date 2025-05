ZKL

zkLink aggregates and unifies liquidity across Layer 2 rollups and Layer 1 blockchains. zkLink offers two core solutions: zkLink Nova and zkLink X, using zero-knowledge technology to unify liquidity access across connected blockchains and rollups.

JménoZKL

PoziceNo.1064

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)3.38%

Objem v oběhu281,440,476

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.2814%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.748212614127982,2024-07-22

Nejnižší cena0.02387713139076843,2025-04-07

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

