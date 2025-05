ZIL

Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.

JménoZIL

PoziceNo.183

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.08%

Objem v oběhu19,558,939,668.51144

Max. objem21,000,000,000

Celkový objem20,241,895,094.22144

Poměr v oběhu0.9313%

Datum vydání2018-01-25 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno0.0081 USDT

Historické maximum0.25629331,2021-05-06

Nejnižší cena0.00247720674605,2020-03-13

Veřejný blockchainZIL

