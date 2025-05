ZF

zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.

JménoZF

PoziceNo.1823

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.05%

Objem v oběhu547,232,105.0364803

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem757,607,356.5124642

Poměr v oběhu0.5472%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.08953665548952082,2024-03-01

Nejnižší cena0.000182139809719544,2023-08-31

Veřejný blockchainZKSYNCERA

