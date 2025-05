ZEN

Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.

JménoZEN

PoziceNo.287

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)70,62%

Objem v oběhu16 047 300

Max. objem21 000 000

Celkový objem16 047 300

Poměr v oběhu0.7641%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum168.15416287,2021-05-08

Nejnižší cena3.092439889907837,2017-07-31

Veřejný blockchainZEN

PředstaveníHorizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.