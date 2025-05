ZCX

Unizen is the first CeDeFi exchange to combine the functionality of first-party and third-party CEX's and DEX's in order to meet the needs of both retail and institutional traders. Unizen Exchange is able to find the most cost efficient trades across a multitude of exchange modules, including Binance, to provide the best offers, reliable performance, and a secure environment for high-volume trading. All in one seamless user experience.

JménoZCX

PoziceNo.776

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.25%

Objem v oběhu628,706,003.357031

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem884,544,965.347031

Poměr v oběhu0.6287%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum7.00574192979185,2021-09-14

Nejnižší cena0.029554267879155487,2025-04-08

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

