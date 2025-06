ZBCN

ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

JménoZBCN

PoziceNo.136

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0001%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.02%

Objem v oběhu84,568,076,380.45328

Max. objem100,000,000,000

Celkový objem99,999,358,024.64996

Poměr v oběhu0.8456%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.007105034498396647,2025-05-30

Nejnižší cena0.000692135609811539,2024-08-05

Veřejný blockchainSOL

