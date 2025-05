XYM

Symbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++.

JménoXYM

PoziceNo.560

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.03%

Objem v oběhu6,153,527,514.165893

Max. objem8,999,999,999

Celkový objem8,445,770,817.64843

Poměr v oběhu0.6837%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.77148755,2021-03-21

Nejnižší cena0.007711837024539629,2025-05-28

Veřejný blockchainXYM

