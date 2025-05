XSWAP

XSwap is a dapp built on Chainlink CCIP - a decentralized interoperability protocol to transfer messages and funds between blockchains. XSwap provides a service layer on top of CCIP to execute cross-chain token swaps and flexible smart contract execution on the destination chains.

JménoXSWAP

PoziceNo.1317

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.07%

Objem v oběhu146,617,189

Max. objem350,000,000

Celkový objem345,465,234.58162665

Poměr v oběhu0.4189%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.2616341934639712,2024-05-06

Nejnižší cena0.03175024909521895,2024-09-12

Veřejný blockchainETH

PředstaveníXSwap is a dapp built on Chainlink CCIP - a decentralized interoperability protocol to transfer messages and funds between blockchains. XSwap provides a service layer on top of CCIP to execute cross-chain token swaps and flexible smart contract execution on the destination chains.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.