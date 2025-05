XP

XPHERE is a mainnet project aimed at overcoming the blockchain trilemma—decentralization, security, and scalability. By leveraging a high-performance PoW-based consensus mechanism and innovative architecture, Xphere seeks to build a scalable network that connects diverse applications and users on a single platform.

JménoXP

PoziceNo.723

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.09%

Objem v oběhu1,767,449,948.5871296

Max. objem5,500,000,000

Celkový objem1,767,449,948.5871296

Poměr v oběhu0.3213%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.06942051775280159,2025-03-18

Nejnižší cena0.01675743523012766,2025-03-30

Veřejný blockchainXPHERE

Sektor

Sociální sítě

