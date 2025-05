XPX

ProximaX is a next-generation Integrated and Distributed Ledger Technology (“IaDLT”) infrastructure platform solution powered by blockchain technology.

JménoXPX

PoziceNo.6131

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem9,000,000,000

Celkový objem9,000,000,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání2018-08-08 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno0.009 USDT

Historické maximum0.00720291991049,2019-05-15

Nejnižší cena0.00014253831322566,2025-05-01

Veřejný blockchainXPX

