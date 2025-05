XLM

Stellar network is a free, open-source network that connects diverse financial systems and lets anyone build low-cost financial services—payments, savings, loans, insurance—for their community. It is supported by Stellar.org, a Silicon Valley based non-profit organization. The Stellar network enables money to move directly between people, companies and financial institutions as easily as email. This inter-connectivity means more access for individuals, lower costs for banks, and more revenue for businesses.

JménoXLM

PoziceNo.15

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu0.0025%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0,52%

Objem v oběhu31 115 805 322,894787

Max. objem50 001 806 812

Celkový objem50 001 786 892,81785

Poměr v oběhu0.6222%

Datum vydání2013-07-01 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.9381440281867981,2018-01-04

Nejnižší cena0.001227100030519068,2014-11-18

Veřejný blockchainXLM

PředstaveníStellar network is a free, open-source network that connects diverse financial systems and lets anyone build low-cost financial services—payments, savings, loans, insurance—for their community. It is supported by Stellar.org, a Silicon Valley based non-profit organization. The Stellar network enables money to move directly between people, companies and financial institutions as easily as email. This inter-connectivity means more access for individuals, lower costs for banks, and more revenue for businesses.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.