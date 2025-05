XDC

XDC Network is an EVM-compatible Layer 1 network. A highly optimized, bespoke fork of Ethereum, the XDC Network reaches consensus through a delegated proof-of-stake (XDPoS) mechanism, which allows for two-second transaction time, near zero gas fees, and a high number of transactions per second. Secure, scalable, and highly efficient, the XDC Network powers a wide range of novel blockchain use cases and provides state-of-the-art infrastructure for enterprise-grade blockchain applications and real-world asset tokenization.

JménoXDC

PoziceNo.77

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0003%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.24%

Objem v oběhu16,215,026,371.15

Max. objem0

Celkový objem37,995,211,642.65

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.19387438,2021-08-21

Nejnižší cena0.000157131627911,2019-06-20

Veřejný blockchainXDC

