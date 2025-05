W

W is the native token that powers the Wormhole platform. W is a native Solana SPL token and Ethereum ERC20 token that leverages Wormhole Native Token Transfers, and can be transferred seamlessly to any Wormhole-connected network.

JménoW

PoziceNo.129

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0001%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.89%

Objem v oběhu4,601,665,692

Max. objem10,000,000,000

Celkový objem10,000,000,000

Poměr v oběhu0.4601%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.6088073773249445,2024-04-03

Nejnižší cena0.06501660338506625,2025-04-16

Veřejný blockchainSOL

Sektor

Sociální sítě

