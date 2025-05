WX

Protocol token of WX Network: decentralized cryptocurrency exchange with integrated: wallet, bridge, AMM pools and staking.

JménoWX

PoziceNo.4637

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0,00%

Objem v oběhu0

Max. objem1.000.000.000

Celkový objem863.849.718

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum10.286642249777334,2021-12-06

Nejnižší cena0.003521073738223498,2024-06-18

Veřejný blockchainWAVES

