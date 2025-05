WSM

Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism.

JménoWSM

PoziceNo.1912

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu1,882,691,506.499461

Max. objem2,000,000,000

Celkový objem1,897,131,459.509461

Poměr v oběhu0.9413%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.07971075055595898,2023-09-30

Nejnižší cena0.000384323782852664,2025-01-30

Veřejný blockchainBSC

Sektor

Sociální sítě

