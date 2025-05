WING

Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

JménoWING

PoziceNo.1828

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)22.00%

Objem v oběhu5,026,072.02998927

Max. objem10,000,000

Celkový objem7,638,124.86998927

Poměr v oběhu0.5026%

Datum vydání2020-09-15 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum140.806207937,2020-09-16

Nejnižší cena0.20184338164159354,2025-05-25

Veřejný blockchainONT

PředstaveníWing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.