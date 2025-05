WAL

Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.

JménoWAL

PoziceNo.99

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0002%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)2.59%

Objem v oběhu1,315,416,667

Max. objem5,000,000,000

Celkový objem5,000,000,000

Poměr v oběhu0.263%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.8742222240859585,2025-03-27

Nejnižší cena0.35568715943995327,2025-03-27

Veřejný blockchainSUI

Sektor

Sociální sítě

