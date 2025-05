VVAIFU

vvaifu.fun is a launchpad for on-chain autonomous agents. A single hub where creators can launch an AI agent in seconds. $VVAIFU is the token of the first AI Agent launched on our platform, Dasha.

VVAIFU

PoziceNo.1354

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.12%

Objem v oběhu993,304,258.636013

Max. objem999,904,308.86

Celkový objem993,304,258.636013

Poměr v oběhu0.9933%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.21126701735659592,2024-11-19

Nejnižší cena0.00002140115072816,2024-10-20

SOL

Sektor

Sociální sítě

