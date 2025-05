VSC

Vyvo Coin ($VSC) is the native coin of Vyvo Coin. $VSC is used for various purposes; such as staking, transactional gas fees on the VSC Network, and participating in decentralised digital health data marketplace

JménoVSC

PoziceNo.1448

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.03%

Objem v oběhu941,351,172

Max. objem20,014,165,805

Celkový objem19,604,298,924

Poměr v oběhu0.047%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.07954688274669303,2023-12-30

Nejnižší cena0.003402990496601056,2025-05-09

Veřejný blockchainBSC

Sektor

Sociální sítě

