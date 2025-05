VENOM

Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance.

JménoVENOM

PoziceNo.357

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.11%

Objem v oběhu988,919,270

Max. objem8,000,000,000

Celkový objem7,289,657,362.9

Poměr v oběhu0.1236%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.7954748678174979,2024-03-25

Nejnižší cena0.034636160326987464,2025-02-03

Veřejný blockchainVENOM

