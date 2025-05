VATR

Vatra INU is a community meme token. It has web3 integrations for the community to join their forces on discord and manage the project.

JménoVATR

PoziceNo.8445

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)%0,00

Objem v oběhu0

Max. objem148.000.000

Celkový objem148.000.000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.007799414059741528,2024-04-25

Nejnižší cena0.000419774377370754,2024-10-15

Veřejný blockchainETH

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.